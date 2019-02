6 febbraio 2019- 14:32 Tav: Carfagna, 'dicono prima gli italiani ma mostrano carte ai francesi'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Amano dire 'prima gli italiani', ma poi consegnano l’analisi costi-benefici sulla Tav al governo francese senza che l’abbiano vista i cittadini, il Parlamento italiano o i due vicepremier. Oggi a Parigi conoscono i dettagli di una grande opera italiana, costruita su suolo italiano e pagata anche con i soldi degli italiani, mentre in Italia i cittadini non ne sanno nulla". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in un video su Facebook. "Questo governo si definisce 'sovranista', 'populista', ma è questa l’idea di sovranità e di popolo che loro hanno? Chiediamo che l'analisi costi benefici venga pubblicata subito: la mettano in Rete, in nome della trasparenza di cui si ammantano. Ci consentano di vederla anche se sappiamo che questo rapporto sarà poco credibile, perché scritto da esperti che perlopiù simpatizzano per le idee no-Tav”.