23 febbraio 2019- 15:43 Tav: Cattaneo (Fi), unico beneficio se Toninelli va via

Milano, 23 feb. (AdnKronos) - "Ci sono le gallerie pronte. Bisogna solo terminare un tratto e ci sentiamo dire da Toninelli che deve fare l’analisi costi benefici. Guarda Toninelli, te l’ho detto in Aula, l’unico costo è la tua ignoranza e l’unico beneficio è che tu vada via". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, intervenendo all’incontro 'Mettiamo in cantiere la crescita”, organizzato dal movimento azzurro a Milano."Il partito che è a fianco del Paese e delle infrastrutture, da sempre è Forza Italia", afferma Cattaneo. "Oggi dobbiamo rivendicarlo con orgoglio e come tratto distintivo della nostra battaglia politica". Perché "se fossimo stati al governo, magari in un governo di centrodestra come auspicavano dopo il 4 marzo, noi non avremmo avuto dubbi a non buttare oltre sei miliardi di euro in un reddito di cittadinanza inutile, lasciando che il cantiere del Terzo valico a Genova, che ci costa qualche decina di milioni di euro, non venisse realizzato". Queste, sottolinea il deputato azzurro, "sono battaglie di civiltà. Non battaglie economiche o altro. Ma sono battaglie per non ritrovarsi in un Paese che guarda indietro, che ha ritrovato un Medioevo in cui la decrescita sembra essere felice". E allora "avvisiamo tutti, anche gli italiani che sembrano a volte intorpiditi, che la decrescita non è mai felice ed è portatrice di crisi economica e di disoccupazione. Questa è la strada che si è imboccata e noi speriamo che si cambi idea e alla svelta".