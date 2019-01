10 gennaio 2019- 14:06 Tav: Ciambetti (Veneto), 'non realizzarla segna emarginazione sistema Paese' (2)

(AdnKronos) - "Per non parlare dell’aumento della domanda da parte dei cittadini, e delle potenzialità offerte da una rete veloce anche per il settore turistico, tutti fattori che hanno un peso difficilmente quantificabile ma che giustificano la valenza sociale dell’opera in una Regione come la nostra che sta già soffrendo la saturazione del trasporto su gomma. Potremmo anche chiederci - continua Ciambetti - quali sarebbero i costi futuri per la mancata realizzazione dell’infrastruttura: non dimentichiamo che l’Italia è già stata esclusa dalla rete ferroviaria della Nuova Via della Seta che oggi collega la Cina con l’Europa a nord delle Alpi e sulla quale corre l’economia del domani". "Non dimentichiamo che per mantenere la nostra quota nel settore turistico dobbiamo sempre essere all’avanguardia anche nella fornitura di servizi ad iniziare dalla mobilità. L’Alta Velocità se pensiamo poi alle potenzialità del porto di Venezia e più in generale alla rete dei porti del Nord Adriatico, oltre che del tessuto imprenditoriale veneto, è un elemento strategico, la cui mancata realizzazione rischierebbe di penalizzare oltremisura il nostro sistema socio-economico segnando definitivamente il declino e l’emarginazione del nostro Paese”, conclude.