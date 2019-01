11 gennaio 2019- 13:45 Tav: Codacons diffida Governo, deve pubblicare risultati analisi

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Il Governo deve pubblicare i risultati dell’analisi costi-benefici relativa alla Tav. Lo afferma il Codacons, che diffida oggi il Premier Giuseppe Conte a pubblicare sul sito internet del Governo il documento emerso nelle ultime ore. “Non è possibile che uno studio così importante per i cittadini e per il futuro del territorio sia tenuto segreto – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il Governo deve rendere pubblici tutti i documenti in suo possesso relativi sia alla Tav, sia alla Tap, mettendo a disposizione di utenti ed enti locali le relazioni su costi e benefici finora emerse”. Intanto l’associazione chiama a raccolta i cittadini e pubblica oggi sul proprio sito www.codacons.it un sondaggio attraverso il quale gli abitanti delle regioni interessate possono esprimere la propria opinione su Tav, Tap e sulle trivellazioni del Mar Ionio; i risultati del sondaggio saranno messi a disposizione del Governo e delle Regioni al fine di adottare le dovute decisioni sulle opere pubbliche.