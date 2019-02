20 febbraio 2019- 17:53 Tav: Colla (Cgil), 'analisi costi benefici da fare su governo'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "I dati Istat sulla gelata del fatturato dell'industria -7,3% , sono la certificazione che siamo ritornati indietro di dieci anni, al 2009. Questi sono i fatti, il resto è solo propaganda elettorale". Così in una nota il vicesegretario generale della Cgil, Vincenzo Colla commentando l'azione del Governo. "Se poi a questo dato di recessione aggiungiamo la scelta di bloccare i cantieri delle grandi opere infrastrutturali come la Tav, peraltro già in costruzione, tutto diventa dannatamente drammatico", sottolinea il sindacalista.Il numero due della Cgil definisce poi "incredibile" che si consegnino all’Europa le risultanze di uno studio realizzato da docenti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per contro, "non si discuta preventivamente né con le parti sociali, che rappresentano il lavoro e le imprese del nostro paese, considerati evidentemente soggetti oppositivi e non capaci di proposte e soluzioni costruttive, né -rileva ancora Colla- si coinvolge il Parlamento su una decisione di tale rilevanza strategica anche per i rapporti internazionali". Colla ricorda che "l’Ue ci comunica che se non c'è una tempestiva pubblicazione dei bandi di gara per l'assegnazione dei lavori per la realizzazione della tratta transfrontaliera della Tav, verrà applicata una secca riduzione di finanziamenti già concessi con le conseguenze facilmente immaginabili".