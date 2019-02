20 febbraio 2019- 17:53 Tav: Colla (Cgil), 'analisi costi benefici da fare su governo' (2)

(AdnKronos) - Solo chi si sente perennemente in compagna elettorale, sottolinea il vicesegretario generale, "può dire che le risorse già destinate alla Tav si spenderanno successivamente per asili, scuole, ospedali, ecc. Questo -afferma- è un esercizio comunicativo che non ha alcun nesso con la realtà dei fatti. La scelta di coprirsi dietro cifre, calcoli e tabelle di prospettiva, per fermare i lavori della Tav - aggiunge- è semplicemente tattica politica-elettorale. La sostanza vera è, che, in questo nostro Paese, per colpa di una visone miope e distorta dello sviluppo economico, si infliggeranno pesanti tagli all'occupazione, in un settore che ha già perso oltre 500 mila posti di lavoro negli ultimi dieci anni, portando negatività alle imprese e a tutta la filiera delle costruzioni". Colla parla di una scelta politica che lascerà una pietra miliare di inaffidabilità dell'Italia: "dopo avere votato e sostenuto nel Parlamento Europeo e nel Consiglio Europeo tutte le progettazioni delle reti di Ten-T, cioè i grandi assi viari di comunicazione finalizzati all'interconnessione dell’Italia all'intero Continente Europeo, ora unilateralmente si bloccano i lavori".Tutto il sindacato confederale, cosi come nella grande manifestazione di P.zza S. Giovanni a Roma il 9 febbraio scorso, conclude Colla, "continuerà a battersi per il vero cambiamento per il lavoro e lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. Per queste ragioni sosterremo lo sciopero dei lavoratori edili del 15 marzo e saremo unitariamente a loro fianco nella manifestazione di piazza del Popolo a Roma".