9 marzo 2019- 16:53 Tav: Comi, 'gravissimo blocco bandi'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "La Tav si deve fare e i bandi non si possono fermare". Lo afferma Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo Ppe, che oggi pomeriggio ha partecipato alla manifestazione organizzata dalle 'Madamin' davanti a Palazzo Carignano per dire "SiTAV subito"."Sono scesa in piazza a fianco delle Madamin e di Mino Giachino perché le liti tra separati in casa nel governo non possono fermare lo sviluppo dell'Italia né tantomeno far pagare i danni agli italiani - sottolinea Comi - è gravissimo che il governo Conte stia bloccando l'iter di un'opera regolata da un trattato internazionale senza il coinvolgimento del Parlamento. Dovranno pagarne i danni invece di far ricadere i costi delle loro indecisioni ai cittadini italiani. Dalle imprese e dalla città di Torino il segnale al governo è chiaro, ora servono risposte: l'Italia non può restare ostaggio di una minoranza che dice No a tutto. #SiTav".