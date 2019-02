5 febbraio 2019- 14:59 Tav: Confcommercio, anche il Veneto la vuole, i 'No' ci uccideranno (2)

(AdnKronos) - “Questo non significa ignorare che c’è un tema ambientale da conciliare allo sviluppo economico e dei trasporti. Siamo consapevoli che di errori, su questo piano, ne sono stati fatti, e tutti ne stiamo pagando le conseguenze. Si tratta però di trovare soluzioni che non sacrifichino una via rispetto all’altra. Diversamente, sull’onda dei ‘no’ senza alternative, si rischia di far fallire il Paese, o quantomeno renderlo meno attrattivo e più povero”, assicura.“Confcommercio l’ha chiesto a livello nazionale, io sottoscrivo e ribadisco per il Veneto: bisogna mettere a frutto le risorse programmaticamente disponibili nel bilancio dello Stato per gli investimenti infrastrutturali (stiamo parlando di circa 100 miliardi di euro), e realizzare le opere vitali per poter competere in Europa e nel mondo”, conclude.