11 gennaio 2019- 12:20 Tav: Confindustria Vicenza, la decrescita non è mai felice, ma è solo drammatica

Vicenza, 11 gen. (AdnKronos) - “Ci possono essere due destini. O si sceglie di investire sulle qualità del nostro Paese e si persegue la via della manifattura e del lavoro per affrontare una situazione internazionale che sarà quasi certamente peggiore rispetto alla fase espansiva che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni e mezzo; oppure si sceglie la decrescita che non è mai, mai e poi mai felice, ma è solo drammatica, soprattutto per chi non ha i mezzi economici per affrontarla con il minor danno possibile". Il Presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi commenta così le reazioni alla consegna dell’analisi costi-benefici della TAV al Ministro del Trasporti."Lo abbiamo sperimentato di recente o ci si siamo già dimenticati del 2009 quando il PIL è sceso del 5%? Era felice quella decrescita? Non fare la TAV significa scegliere decisamente la via drammatica e farla pagare per decenni alle future generazioni per un mero e stupido calcolo elettorale di breve termine", stigmatizza Vescovi.