Tav: Confindustria Vicenza, non si fa? Per il governo l'industria non conta più nulla

Vicenza, 21 feb. (AdnKronos) - "A questo punto abbiamo bisogno di capire se il Governo vuole mantenere in Italia le imprese manifatturiere o se vuole che queste prendano altre strade, perché quella sulla TAV e quindi sul corridoio europeo che collega il nostro Paese all'Ovest e all'Est dell'Europa (non si tratta mica di fare una gita a Lione), è prima di tutto una decisione di politica industriale. Non si fa la TAV? Allora si è deciso che l'industria, nel secondo paese manifatturiero d'Europa, non conta più nulla". Lo sottolinea all'Adnkronos il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi.