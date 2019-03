11 marzo 2019- 19:45 Tav: Conte, 'con Juncker e Macron dialogo alla luce analisi costi-benefici'

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - "Ho già preso contatti con il presidente della Commissione europea Juncker e con il Presidente Macron, che vedrò a Bruxelles in occasione del prossimo Consiglio europeo di fine marzo. Con loro confido di avviare un proficuo dialogo, alla luce dell’analisi costi-benefici recentemente acquisita". Lo scrive in una nota in cui fa il punto sul Tav il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.