11 giugno 2019- 19:42 Tav: Conte, confronto con Francia e Ue e poi trarremo fila

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Non è mia abitudine né cambiare idea né affrontare un percorso zigzagando". Sul Tav c'è in corso "un'interlocuzione con la Francia, che è nostro partner nell'infrastruttura, e con la commissione Ue. All'esito di questo confronto bilaterale con la Francia e con la Commissione europea potremmo trarre le fila, in modo trasparente e responsabile come sempre". Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa a Palazzo Chigi.