28 dicembre 2018- 11:27 Tav: Conte, decisione entro pochi mesi, governo non è contro grandi opere

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Questo governo non è contrario ai grandi lavori, questo governo valuta le grandi opere". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno. "Questo governo intende realizzare un piano infrastrutturale poderoso sul dissesto idrogeologico e sulle grandi opere procediamo con discernimento. La Tap l'abbiamo sbloccata dopo un puntigliosa analisi e si sta realizzando. Il Terzo Valico, dopo l'analisi di costi/benefici, il ministro Toninelli ha detto che si farà". "Sulla Tav siamo nell'ambito di una procedura istruttoria. La commissione di tecnici ha anticipato che a fine dicembre consegnerà lavoro, il governo lo esaminerà. Nel frattempo abbiamo incontrato gli esponenti pro Tav e No Tav. Andremo sul territorio, anche io ci andrà perchè, come San Tommaso, voglio vedere nel concreto", ha aggiunto Conte. "Dopodichè abbiamo anticipato che il governo farà di tutto per comunicare questo esito dei lavori prima delle elezioni europee e quindi nell'arco di pochi mesi cercheremo di trarre le conseguenze e lo faremo in modo trasparente", ha concluso.