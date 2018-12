5 dicembre 2018- 20:34 Tav: Conte, decisione governo a inizio 2019

Roma, 5 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Il progetto Tav "non è assolutamente" congelato, "è un progetto che va avanti da 20 anni, se ci concediamo qualche mese per compiere un'analisi costi-benefici e verificare, anche alla luce del tempo trascorso, tutti quelli che sono gli interessi in gioco, dunque valutare la sostenibilità, l'utilità dell'opera e quindi le ragioni che spingono o, al contrario, se ci sono ragioni ostative a realizzarla". Su questo, "non ci possono muovere accuse". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'Adnkronos, la prima rilasciata a un'agenzia di stampa.Sui tempi necessari, "lo abbiamo già comunicato - ricorda - entro fine dicembre avremo l'esito dei lavori della commissione istituita presso il ministero delle Infrastrutture, stiamo procedendo molto rapidamente anche in questo ambito. Poi ci sarà una condivisione dei risultati emersi con la Francia e tireremo le somme". Alla domanda se il responso sull'Alta velocità arriverà entro l'inizio del 2019, "dovremmo farcela", risponde secco Conte. Quanto all'ipotesi di un referendum per sondare la popolazione interessata dall'opera: "al momento non ci abbiamo pensato".