5 marzo 2019- 12:18 **Tav: Conte, 'finora no decisione, sì e no si equivalgono'**

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "E' evidente che se ho detto che non ci lasceremo condizionare da pregiudizi ideologici, interessi di parte, da schemi preconcetti, ma siamo aperti per valutare nel modo più puntuale e completo l'analisi costi benefici e trarne le conseguenze e tutte le implicazioni sul piano politico, questo vuol dire che non abbiamo ancora preso una decisione: quindi in questo momento tanto più essere la decisione sì Tav che quella no Tav. Unica cosa che posso garantire e che tuteleremo l'interesse degli italiani", con una "decisione più informata e puntuale possibile". Lo dice il premier Giuseppe Conte, al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla Tav."Avevamo garantito agli italiani - prosegue il premier - che avremmo utilizzato un metodo trasparente, alla base un'analisi costi benefici ed è quello che stiamo facendo. Ora però oltre al percorso di razionalità tecnica subentra anche un percorso di razionalità politica e siamo giunti a quest'ultima fase decisionale".