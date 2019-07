23 luglio 2019- 19:59 Tav: Conte, 'in ballo soldi italiani da gestire come buon padre famiglia'

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - "Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. La priorità è tutelare gli interessi dei cittadini" perché "in gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti, se mi permettete, come farebbe un buon padre di famiglia". Lo dice il premier Giuseppe Conte, durante una diretta Facebook sul Tav.