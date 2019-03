7 marzo 2019- 17:40 Tav: Conte, 'mai espresso posizioni, garante interesse nazionale'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Vorrei fare un chiarimento preliminare: vorrei ricordare e invitare a considerare che non esiste alcuna comunicazione o mia dichiarazione, neanche prima che assumessi la responsabilità di governo, sull'essere favorevole o contrario" al Tav, non ho mai preso posizione" al riguardo e ho "dichiarato da subito di affrontare con estremo senso responsabilità, senza atteggiamenti pregiudiziali, con equilibrio, essendo guidato unicamente dalla tutela dell'interesse dei cittadini", "garante dell'interesse nazionale". Così il premier Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a P.Chigi.