9 marzo 2019- 16:22 **Tav: Conte, 'no a pressioni opache gruppi potere e comitati affari'**

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Lavoriamo in piena trasparenza perché non ci lasciamo condizionare dalle pressioni opache di gruppi di potere o comitati di affari. Fino a quando questo governo sarà in carica, per quanto mi riguarda, sarà così. Sempre". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook, a proposito della lettera inviata a Telt.