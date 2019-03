5 marzo 2019- 12:08 **Tav: Conte, 'no interlocuzione con Francia in questi giorni**

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "Non è prevista interlocuzione con la Francia in questi giorni". Lo dice il premier Giuseppe Conte, al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla Tav. A chi gli chiede se sia sul tavolo l'ipotesi di chiedere più fondi all'Europa, "il percorso migliore - risponde Conte - è prendere una decisione prima di lunedì, l'ipotesi di chiedere più fondi all'Europa vorrebbe dire orientarsi per il sì Tav e poi semmai cercare di scontare il prezzo, ma evidentemente è una soluzione già quella che lei mi propone", dice al cronista che gli aveva posto la domanda.