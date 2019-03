5 marzo 2019- 12:03 Tav: Conte, 'non pesano posizioni pregiudiziali, né di Lega né di M5S'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "Non accetto che sul tavolo pesino posizioni pregiudiziali, né della Lega né del M5S". A gravare sulla decisione da assumere sulla Tav "non ci saranno interessi partitici o di Movimento". Lo assicura, a più riprese, il premier Giuseppe Conte al termine del vertice a Palazzo Chigi. "Quel che posso garantire - aggiunge - è che verrà presa la decisione migliore per tutelare gli interessi nazionali".