11 marzo 2019- 19:42 Tav: Conte, 'piena soddisfazione per decisione Telt'

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - "Così come indicato nella lettera che ho inviato sabato alla Telt, la società incaricata della realizzazione della Torino-Lione, l’eventuale avvio dei capitolati di gara è differito ai prossimi mesi e potrà avvenire solo in presenza di un consenso dei Governi italiano e francese. La Telt quest’oggi ha dato il via libera alla mera attività di presentazione delle candidature da parte delle imprese, senza oneri a carico dello Stato italiano. Esprimo piena soddisfazione per questo risultato". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.