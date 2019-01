17 gennaio 2019- 12:38 Tav: Conte, 'progetto alternativo non è sul tavolo'

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Un progetto alternativo" alla Tav "in questo momento non è sul tavolo. Stiamo completando l'analisi costi-benefici sul progetto esistente. Se nel frattempo dovesse emergere un'alternativa progettuale, purchè concreta e spendibile, potrà essere oggetto di una ulteriore e distinta valutazione". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Stampa'.