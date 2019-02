13 febbraio 2019- 19:39 Tav: Conte, prossime settimane decisione politica senza preconcetti

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - L’Analisi costi benefici sul Tav, "non può essere definita di parte perché non se ne condividono i risultati". E' quanto si legge in un passaggio della nota del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'Alta velocità.