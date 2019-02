1 febbraio 2019- 18:23 Tav: Cottarelli, 'decisione ormai è politica e non tecnica'

Padova, 1 feb. (AdnKronos) - "Per le grandi opere bisognerebbe fare una seria analisi costi-benefici, cosa che non si è mai fatta in Italia. Purtroppo, quando si parla di grandi opere come la Tav ormai la cosa è troppo politicizzata, io ho quasi perso la speranza che si possa affrontare la questione in maniera oggettiva. Quelli che ora dicono “facciamo l’analisi costi-benefici” sono diventati No Tav non perché hanno fatto l’analisi costi-benefici, ma per motivi politici. Lo stesso per chi dice Sì Tav. Prendere le decisioni senza aver sentito i tecnici è un po’ strano”. Lo ha detto l'economista Carlo Cottarelli in occasione di un convegno a Padova.