7 marzo 2019- 19:24 Tav: De Petris, 'Conte si assuma responsabilità e blocchi opera'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Il presidente del Consiglio ha esposto chiaramente i motivi per cui la Tav è un'opera inutile, dannosa e follemente costosa, riconoscendo che quanto sostiene da anni il movimento no Tav è del tutto giusto e fondato". Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris commentando le dichiarazioni del premier sulla Tav."Sarebbe di conseguenza doveroso trarre le conseguenze di questa analisi e assumersi la responsabilità di bloccare un'opera, il cui bilancio non potrà che diventare col tempo, come lo stesso Conte ha fatto capire,sempre più negativo. Invece il premier, dopo aver spiegato perché quell'opera dovrebbe essere fermata una volta per tutte, cerca di nuovo una scappatoia evitando di dire una parola chiara e definitiva. E' ora che questa farsa finisca. Sulla base di quanto autorevolmente affermato da Giuseppe Conte, il progetto Tav deve essere immediatamente cancellato”.