18 febbraio 2019- 19:12 Tav: Delrio, 'cda Telt domani avvii bandi'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - "Il cda di Telt domani dia il via ai bandi per proseguire le opere della Torino Lione. Si tratta di lavori per circa 2,5 miliardi rinviati da tempo, rinvio che sta costando decine di milioni al mese oltre che bloccare investimenti importanti per l’intera economia nazionale. Non c’è disposizione dei governi italiano o francese che impedisca la decisione e quindi un eventuale fermo dei bandi potrebbe configurare per la società stessa una complicità nel danno erariale". Lo afferma Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera ed ex ministro delle Infrastrutture."Non è possibile -aggiunge- attendere le convenienze del governo e dei partner della maggioranza, interessati unicamente alla campagna delle elezioni europee, mentre i cantieri sono fermi con seri rischi per aziende e lavoratori e grave ferita per la nostra credibilità internazionale".