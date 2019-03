9 marzo 2019- 14:24 Tav: Delrio, 'Conte renda pubblica lettera Telt, basta ambiguità'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Basta giochini e rinvii, non si fanno bandi dicendo a chi deve partecipare che tanto non si andrà avanti, così si dissolve la credibilità dell Italia”. Lo dichiara il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio commentando le anticipazioni stampa del contenuto della lettera che il governo ha inviato questa mattina ala Telt. “Il testo della lettera - aggiunge Delrio - deve essere immediatamente reso pubblico, non è possibile che il contenuto di un atto così fondamentale per la tenuta della maggioranza e per il futuro del paese sia tenuto segreto e divenga un pezzo della propaganda del governo. Gli italiani devono sapere esattamente la posizione del governo che continua a essere ambigua". "Non è chiaro - conclude Delrio - se si scava o ci si ferma o si attendono le elezioni perché prima del paese vengono gli interessi del partito per Salvini? Conte faccia chiarezza sul contenuto della lettera inviata a Telt”.