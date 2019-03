8 marzo 2019- 14:28 Tav: Delrio, 'governo irresponsabile, Salvini primo colpevole, vadano a casa' (2)

(AdnKronos) - "Salvini forse è il primo responsabile perché le sue chiacchiere non si sono mai tradotte in fatti" e "se hanno un minimo di dignità devono andare a casa. Se Salvini ha un minimo di dignità deve ammettere che in questi nove mesi ha fatto perdere tempo al paese, lui per primo, e che questo esperimento di Governo è meglio che venga subito smontato. I cittadini e i lavoratori aspettano risposte che non arrivano e l'anno bellissimo annunciato dal presidente del Consiglio si sta già trasformando in un incubo".