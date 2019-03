4 marzo 2019- 16:46 Tav: Delrio, 'nessun compromesso possibile'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - “Sulla Tav bisogna muoversi in maniera seria. Dobbiamo rispettare i trattati internazionali che abbiamo firmato. Stanno tergiversando semplicemente per tagliare l’Italia fuori da un grande corridoio europeo. Credo che non ci sia nessun compromesso possibile". A dichiararlo Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, ai microfoni di Rai Radio1 all’interno di “Radio1 In Viva Voce”."Non so come troveranno un compromesso certamente il compromesso non sarà la minitav perché non c’è nessun taglio da fare. Purtroppo la Lega sta mettendo in campo un inganno per il paese. I M5s sono contro il tunnel. Bisogna essere onesti e dire sì o no al tunnel”, dice Delrio.