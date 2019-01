25 gennaio 2019- 11:50 Tav: deputata M5S a Lezzi, 'basta è opera inutile'

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Non è possibile continuare a pensare ad opere inutili come la Tav Torino-Lione quando per andare da Roma a Ragusa sono necessarie almeno quattordici ore, senza considerare lo stato pietoso in cui versa l'intera rete dei trasporti del Sud d'Italia". Lo ha detto Conny Giordano dei 5 Stelle intervenendo in aula alla Camera, in sede di discussione di interpellanze, presenta il ministro Barbara Lezzi.