5 febbraio 2019- 12:19 Tav: Di Battista, 'no a progresso da governi Berlusconi e centrosinistra'

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Molte delle opere e dei problemi irrisolti su cui si continua a dibattere sono vecchi 30 anni. Di Maio era appena nato, il Movimento neppure esisteva e io ero un bambino, mentre i governi di centrosinistra e quelli di Berlusconi non facevano nulla a parte produrre sprechi, immobilismo e le solite mangiatoie. Il no al progresso dell’Italia lo hanno detto loro, insieme alle solite lobby e con la complicità della quasi totalità del sistema dei media, un’altra faccia dello stesso sistema di potere, lo stesso che oggi schiera i pesci rossi in difesa del buco e del sistema". Lo scrive Alessandro Di Battista in un post pubblicato sul 'Blog delle stelle' in cui polemizza con gli editoriali pubblicati sul 'Corriere della Sera' da Ernesto Galli della Loggia e Antonio Polito, definiti "pesci rossi", perchè hanno una memoria che "può essere definita selettiva, vale a dire hanno una qualche coscienza di ciò che è accaduto in precedenza, ma non sanno esattamente che cosa"."Nei primi sette mesi di governo -rivendica Di Battista- abbiamo sbloccato centinaia di milioni di fondi per i Comuni e ora diamo vita a un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio e il riammodernamento delle infrastrutture e della rete viaria: verrà presentato a metà febbraio e attiverà miliardi di investimenti. Siamo pronti per un decreto legge per accelerare le centinaia di cantieri fermi da anni in tutti Italia, a causa delle lentezze burocratiche e alcuni anche perché oggetto di inchieste e indagini. Per la prima volta in Italia ci sono massimi investimenti nelle infrastrutture del futuro come il 5g e in tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e la blockchain. Non ditelo ai pesci rossi".