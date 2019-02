7 febbraio 2019- 11:12 Tav: Di Maio, 'analisi costi-benefici dimostrerà che non serve'

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Sulla Tav con il vicepremier Matteo Salvini "troveremo una soluzione come abbiamo sempre fatto. Sono sicuro che l'analisi costi benefici ci dirà che questa è un'opera che non sta in piedi". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di 'Unomattina'.