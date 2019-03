12 marzo 2019- 21:45 Tav: Di Maio, 'come padre di famiglia non sprechiamo soldi'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "Il premier Conte ridiscuterà con la Francia e l'Ue l'opera secondo il principio che i soldi degli italiani vanno spesi bene". Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì su La7. "Noi non siamo contro quell'opera ma i soldi degli italiani non vanno sprecati. Il principio deve essere quello del buon padre di famiglia che non spreca i soldi".