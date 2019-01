31 gennaio 2019- 12:29 **Tav: Di Maio, 'con Lega vedute diverse, opera va ridiscussa'**

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "E' chiaro a tutti che con Lega ci sono differenze di vedute sulla Tav. A Chiomonte io non ci vado perchè è un cantiere che non è mai partito. Io ho fiducia in quello che sta facendo Toninelli che non sta ritardando sull'analisi costi benefici per un pretesto ma, come è scritto nel contratto di governo in cui parla di ridiscussione dell'opera, sta appunto facendo questo e per farlo occorre confrontarsi anche con la Francia e l'Unione europea". Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera.