5 marzo 2019- 13:28 Tav: Di Maio e Salvini tengono il punto, posizioni distanti/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Della mediazione, ancora una volta, viene investito il premier, che assicura che "non peseranno le posizioni pregiudiziali, né della Lega né del M5S: non ci saranno interessi partitici o di Movimento" a prevalere. Ma assicura anche che alla base del tavolo che, a partire da domani sera, potrebbe essere convocato "ad oltranza" ci sarà quell'analisi costi-benefici che tanto ha fatto storcere il naso alla Lega. Ma dalle file del Carroccio piena fiducia viene espressa nelle capacità di mediatore del presidente del Consiglio. "Stiamo lavorando per la soluzione migliore - dice il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari - partendo da dati oggettivi. La soluzione è nelle mani del presidente Conte, le posizioni di partenza sono note. Siamo fiduciosi che si risolverà tutto per il meglio". "Sono ore frenetiche - aggiunge all'AdnKronos il presidente dei deputati del Carroccio - ma non ho la sfera di cristallo".