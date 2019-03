8 marzo 2019- 15:17 Tav: Di Maio, 'interdetti da Lega che mette in discussione governo'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Siamo qui per parlare di un tema che mi ha lasciato piuttosto interdetto: il fatto che non noi, ma la Lega ieri abbia messo in discussione il governo legandolo al tema Tav". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, capo politico del M5S, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.