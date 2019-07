23 luglio 2019- 21:21 **Tav: Di Maio, 'M5S con Pd? In aula vedremo chi va a braccetto con Renzi e Cav'**

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - "Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto attacchi fantasiosi, letto ricostruzioni farneticanti di una nostra presunta alleanza in Europa col Pd. Tutto falso. Pura diffamazione. Ma fra non molto potremo vedere con i nostri occhi chi decide di andare a braccetto con Renzi, Monti, Calenda, la Fornero e Berlusconi. Il Parlamento restituirà a tutti la verità dei fatti. Noi non molleremo mai. Noi non lasceremo mai il Paese a questa gente!". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio, in un passaggio di un lungo post sul Facebook sul Tav.