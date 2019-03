8 marzo 2019- 16:01 Tav: Di Maio, 'no prove di forza, sono leale e chiedo lealtà'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - Un decreto in consiglio dei ministri per bloccare i bandi sul Tav? "Su questo sono allo studio tutte le soluzioni tecniche, ma qui è una questione di accordo, nemmeno di prove di forze. In alcuni consessi il M5S potrebbe tentare la prova di forza, ma non parliamo di questo. Qui parliamo di un punto del contratto di governo: io sono leale al contratto e chiedo lealtà". Così Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.