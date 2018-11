2 novembre 2018- 13:22 **Tav: Di Maio, non serve, progettata quando si sprecavano soldi**

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "Noi non siamo contro l'alta velocità in sé: siamo contro gli sprechi di soldi che non ci permettono di investire dove serve. Per noi la Tav non è un'opera in questo momento prioritaria. Non ci serve: è stata progettata 30 anni fa quando si sprecavano soldi". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in diretta su Facebook: "non è vero - puntualizza poi - che vogliamo spostare i soldi sulla Napoli-Bari: Appendino sta portando avanti la metro 2 a Torino".