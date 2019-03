8 marzo 2019- 16:10 Tav: Di Maio, 'Pd tifa contro governo e vuole opera'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Il Pd sostiene l'opera e incita la Lega ad andare in fondo, è il paradosso: chi vuole mandare a casa questo governo tifa per il Tav, tifa per mandarci a casa". Così il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.