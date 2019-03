7 marzo 2019- 16:25 Tav: Di Maio, 'per stop definitivo serve passaggio parlamentare'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Per fermare la Tav, serve un "passaggio parlamentare per il no definitivo all’opera". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio, in un passaggio della lunga mail, in possesso dell'Adnkronos, inviata ai parlamentari in vista della riunione di questa sera a Montecitorio.