8 marzo 2019- 15:51 Tav: Di Maio, 'questione è politica non tecnica, con accordo si fa tutto'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Noi in questo momento lavoriamo alla soluzione tecnica per evitare di impegnare i soldi degli italiani su una opera che va ridiscussa integralmente, l'obiettivo è un accordo di governo su questo. La questione ora è politica, non tecnica. Se c'è accordo si fa tutto". Lo dice Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.