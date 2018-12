11 dicembre 2018- 11:46 Tav: Di Maio, referendum se lo chiedono cittadini, non decide governo

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - L'ultima parola sulla realizzazione della Tav si avrà da un referendum popolare o dall'analisi costi-benefici voluta dal governo? "Sicuramente i tecnici, la parte scientifica, dovrà dirci se quest'opera sta in piedi o no. Poi non è il governo che indice il referendum, per legge non lo possiamo fare, se invece i cittadini lo chiedono, non possiamo certo opporci o dire no. Immagino possa esserci una raccolta firme, ma su questo, in un modo o in un altro, non sarà il governo a decidere" sulla Torino-Lione. Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Alla domanda se scommetterebbe sulla mancata realizzazione della Tav, "sono contro l'azzardo, io non scommetto", taglia corto.