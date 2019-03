12 marzo 2019- 21:48 Tav: Di Maio, 'referendum? se lo chiedono cittadini, si fa'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "Se i cittadini chiedono un referendum non è che il governo lo può negare. Ma qui il tema è che Chiamparino, con una procedura irrituale, ha chiesto al ministero dell'Interno di poter fare un referendum e il ministero gli ha risposto che non lo può fare perchè non ha la legge regionale per farlo". Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì.