9 marzo 2019- 17:39 Tav: Di Maio, 'soldi italiani non saranno vincolati a opera in discussione'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Far rispettare il contratto di governo è rispettare i soldi delle tasse degli italiani. Noi abbiamo chiesto di non vincolare i vostri soldi ad un'opera che è stata messa in discussione da un'analisi costi-benefici. Siccome questa opera è stata messa in discussione, non potevano permettere che lunedì si prendessero i vostri soldi e si vincolassero inutilmente a un'opera messa in discussione". Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Fb.