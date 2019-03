8 marzo 2019- 15:53 Tav: Di Maio, 'tecnici al lavoro, inevitabilmente sarà weekend di lavoro'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "In questo momento i tecnici sono al lavoro per fare in modo che non si impegnino i soldi degli italiani lunedì, che non si vincolino i soldi degli italiani". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.Telt, rileva, "è una societa' italo-francese di diritto francese. Tutto quello che si fà si fà sotto il diritto francese. Ho chiesto al premier, Giuseppe Conte di adoperarsi in tal senso su questo tema non per scaricare la responsabilità della Tav a Conte ma perché Palazzo Chigi ha tutti gli strumenti per fare applicare il contratto di Governo sulla tav Torino - Lione". Quindi "siamo tutti al lavoro. Sarà inevitabilmente un weekend di lavoro", aggiunge Di Maio.