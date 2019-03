9 marzo 2019- 14:36 Tav: Di Maio, ''teste dure' folklore che non mi appartiene, serve responsabilità'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Le 'teste dure' o frasi come 'vediamo chi va fino in fondo' non mi appartengono, sono folklore che non fa bene all'Italia. Siamo stati eletti per servire gli italiani e e' quello che faremo con responsabilità". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.