12 novembre 2018- 17:18 Tav: Di Maio vede Appendino, per manifestanti porte sempre aperte

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Oggi ho incontrato Chiara Appendino e abbiamo parlato anche del Tav. Nei prossimi giorni con il premier Giuseppe Conte, il ministro Danilo Toninelli e altri rappresentanti del Governo del Cambiamento vogliamo incontrare i rappresentanti della manifestazione di Torino. Per loro, come per tutti i cittadini, le porte delle istituzioni sono aperte per un dialogo costruttivo". Così il vicepremier Luigi Di Maio, in un post su Facebook in cui pubblica una foto che lo ritrae assieme alla sindaca.Che le istituzioni siano aperte "ve lo dice uno iscritto a un movimento che in piazza c'è nato, ma che per anni è rimasto inascoltato dai vecchi governi. Le porte sono sempre aperte. A tutti!", chiosa Di Maio.