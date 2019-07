24 luglio 2019- 12:33 Tav: ex senatore grillino Scibona, 'M5S a casa, chiedano scusa'

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Era il simbolo del Movimento no Tav sugli scranni del Parlamento. L'ex senatore grillino Marco Scibona -una legislatura intera con la cravatta 'no Tav' al collo- picchia duro i 5 Stelle dopo l'apertura di Giuseppe Conte sulla Torino-Lione, e la richiesta del Movimento di passare dal voto parlamentare. "No, non parlo - dice all'Adnkronos - sono troppo incazzato e deluso, ho perso le parole. Questi qui, devono solo andare a casa e chiedere scusa".