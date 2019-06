4 giugno 2019- 14:50 Tav: Fassino, 'alta velocità né lusso né spreco'

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "In 10 anni 300 milioni di italiani hanno utilizzato un treno ad alta velocità. Negli ultimi 7 anni con l'alta velocità sono più che raddoppiati i passeggeri. Sulla tratta Torino Roma il 45% è passato dall'aereo al treno. Sono dati ufficiali di Trenitalia che dimostrano che l'alta velocità non è un lusso né uno spreco. Conte, Di Maio e Toninelli se ne facciano una ragione" Lo afferma Piero Fassino, deputato Pd ed ex sindaco di Torino.